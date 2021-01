Jake Angeli, lo 'sciamano' resta in carcere: 'Rifiuta il cibo perché non è biologico' (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo l'assalto a Capitol Hill da parte dei 'patrioti' sostenitori di Donald Trump, ne è diventato l'uomo simbolo: parliamo di Jacob Chansley, conosciuto come Jake Angeli , l'uomo di origini italiane ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo l'assalto a Capitol Hill da parte dei 'patrioti' sostenitori di Donald Trump, ne è diventato l'uomo simbolo: parliamo di Jacob Chansley, conosciuto come, l'uomo di origini italiane ...

