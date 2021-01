Italia Viva minaccia ancora. Boschi: "Non vogliamo poltrone. Chiediamo Mes, non Meb" (Di martedì 12 gennaio 2021) Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi.— Maria Elena Boschi (@meb) January 12, 2021 “Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi”. Lo scrive Maria Elena Boschi, capogruppo di Iv alla Camera, sul suo profilo Twitter in merito alle lamentele provenienti dal Movimento 5 Stelle riguardo una sua possibile promozione a ministro. Lo scontro aperto tra governo e Italia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Anche oggi polemiche su di me.ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, nonper noi.— Maria Elena(@meb) January 12, 2021 “Anche oggi polemiche su di me.ha chiesto al governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, nonper noi”. Lo scrive Maria Elena, capogruppo di Iv alla Camera, sul suo profilo Twitter in merito alle lamentele provenienti dal Movimento 5 Stelle riguardo una sua possibile promozione a ministro. Lo scontro aperto tra governo e...

