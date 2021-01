Irruzione neofascista su Zoom | gridano “Ebrei nei forni” alla presentazione di un libro sulla Shoah

(Di martedì 12 gennaio 2021) Un gruppo di neofascisti ha fattoin un evento online durante il quale la scrittrice Lia Tagliacozzo stava presentando il suo“La generazione del deserto” (Manni editore)memoria della. La, che si stava svolgendo sudomenica scorsa, era stata organizzata dal Centro di studi ebraici di Torino e dall’Istoreto, l’Istituto piemontese della Resistenza. “ai”, “Vi bruceremo tutti”, “Dovete morire” sono stati alcuni degli insulti gridati dai neofascisti, che si nascondevano dietro immagini come svastiche, aquile del Terzo Reich e foto di Adolf Hitler. Un vero e proprio “bombing”, che però è durato poco. Dopo che gli organizzatori sono intervenuti per silenziare ripetutamente gli ...

L'HuffPost

La vittima dello zoombombing di domenica: "Bussarono a questa stessa porta durante il rastrellamento del Ghetto, per portare via la mia famiglia, ..."I nazisti mi sono entrati in casa un'altra volta, come fecero quando bussarono a questa stessa porta, il 16 ottobre del '43 durante il rastrellamento del Ghetto, per portare via la mia famiglia, dime ...