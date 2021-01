INTERVISTA Running | Giorgio Calcaterra | “Se la corsa ci fa stare bene | bisogna farla”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Se laci fa. E’ un dovere nei confronti non solo nostri, ma anche di chi ci sta vicino. Se stiamo, aiutiamo anche gli altri ameglio”. Un vero e proprio manifesto di vita quello di, ultramaratoneta romano, amatissimo dagli appassionati die capace di dominare ininterrottamente la 100KM del PASSATORE per oltre un decennio. Dodici vittorie consecutive di “Re” sul traguardo di Faenza tra il 2006 e il 2017 oltre a 3 campionati ed mondo della 100km su strada sono solo alcuni dei successi di questo atleta straordinario. In questaracconta la sua esperienza al Passatore (“Una ...