Il Re Barbaro arriva in libreria

(Di martedì 12 gennaio 2021) Dal 20 Gennaio 2021 esce nelle librerie di tutta Italia il primo capitolo della saga di The Barbarian King: Le spade spezzate, edita da Leviathan Labs. Il Reè vecchio, stanco, annoiato dalla vita di corte e nostalgico degli adrenalinici tempi andati. Capirà a sue spese quanto bisogna stare attenti a ciò che si desidera, perché una minaccia dal passato tornerà fargli visita schiodandolo dal trono. “Un inizio col botto che non vediamo l’ora di assaporare nella sua interezza, sicuri sulla sua qualità grafica e narrativa. Un’altra scommessa vinta da Levianthan Labs e in generale per il fumetto italiano che torna a rivaleggiare su un mercato internazionale!” da Hyborea.live SPECIFICHE DEL VOLUME STORIA: Massimo Rosi, Alessio LandiDISEGNI: Luca Panciroli, Federico De Luca, Alessandro BragaliniCOLORI: Marco Antonio ImbrauglioPAGINE: 132 a ...

Dal 20 Gennaio arriva in tutta Italia il primo capitolo della saga di The Barbarian King: Le spade spezzate, edita da Leviathan Labs.