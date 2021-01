“Il dio denaro…” Non c’è pace per Elisabetta Gregoraci | l’ultima frecciata arriva da un collega E non ricorre a mezzi termini

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 gennaio 2021) Da più di un meseha lasciato la casa del Grande Fratello. E, nonostante tutto, di lei si continua a parlare. Durante la diretta di ieri l’ex moglie di Flavio Briatore è tornata in studio. La puntata si è infatti aperta con le immagini della showgirl nel Cucurio, dove ha avuto un confronto prima con Pierpaolo Pretelli e poi con Giulia Salemi, che dopo la sua uscita dal reality hanno iniziato a costruire una relazione. “Sicuramente le cose vissute dentro al GF sono particolari, fuori le vivresti in un altro modo. Bisogna vedere dopo, quando si spegneranno le luci. Fuori sarà sicuramente diverso”, le parole di Eli su questa coppia che, subito dopo, ha aggiunto di essere in trasmissione esclusivamente in risposta alla chiamata di Alfonso Signorini, spegnendo subito un possibile gossip e gelosia nei confronti di Pierpaolo. Tutto ...