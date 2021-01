Grimes ha il Covid-19 e “gode” per il farmaco anti-influenzale. I follower non la prendono bene (Di martedì 12 gennaio 2021) Grimes, musicista e cantante canadese nota per essere la compagna di Elon Musk, ha annunciato di essere risultata positiva al coronavirus. L’artista ha scelto di comunicare la sua positività al Covid-19 tramite una storia su Instagram, ma il suo post è stato fortemente criticato da alcuni suoi follower. “Finalmente ho preso il Covid”, scrive la cantante, che poi spiega cosa le sta portando godimento, ovvero i “particolari effetti di Dayquil”, noto farmaco utilizzato per combattere l’influenza. Alcuni utenti hanno interpretato il post come se la cantante fosse contenta di aver preso il Covid-19: un’uscita quantomeno inopportuna, se si tiene conto che la malattia ha già provocato quasi due milioni di morti in tutto il mondo. LMAOO OH NO Grimes GOT ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 gennaio 2021), musicista e cantante canadese nota per essere la compagna di Elon Musk, ha annunciato di essere risultata positiva al coronavirus. L’artista ha scelto di comunicare la sua positività al-19 tramite una storia su Instagram, ma il suo post è stato fortemente criticato da alcuni suoi. “Finalmente ho preso il”, scrive la cantante, che poi spiega cosa le sta portando godimento, ovvero i “particolari effetti di Dayquil”, notoutilizzato per combattere l’influenza. Alcuni utenti hanno interpretato il post come se la cantante fosse contenta di aver preso il-19: un’uscita quantomeno inopportuna, se si tiene conto che la malattia ha già provocato quasi due milioni di morti in tutto il mondo. LMAOO OH NOGOT ...

