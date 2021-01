Governo: Renzi, 'ci stanno offrendo di tutto, non si risolve con una poltrona' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Il rimpasto " è un racconto fatto dai media ma è falso. Quando dicono che Renzi fa tutto per un ministro in più, io rispondo con la verità ma veline di palazzo Chigi sapientemente imbeccate" dicono il falso "tanto che stiamo ragionando di dimissioni e non di rimpasto". Lo dice Matteo Renzi a Cartabianca su rai3. "Se ho parlato con le ministre Bellanova e Bonetti" mentre sono in Cdm? "Non sono telecomandate...", dice Renzi e aggiunge: "Ci stanno offerendo di tutto in questo momento ma io ho detto e lo ripeto: non si rivolse con una poltrona". Quindi, "Renzi chiede ministri? No". "Come ha detto la Boschi, i grillini non hanno letto bene: non abbiamo chiesto Meb, abbiamo chiesto il Mes". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Il rimpasto " è un racconto fatto dai media ma è falso. Quando dicono chefaper un ministro in più, io rispondo con la verità ma veline di palazzo Chigi sapientemente imbeccate" dicono il falso "tanto che stiamo ragionando di dimissioni e non di rimpasto". Lo dice Matteoa Cartabianca su rai3. "Se ho parlato con le ministre Bellanova e Bonetti" mentre sono in Cdm? "Non sono telecomandate...", dicee aggiunge: "Ciofferendo diin questo momento ma io ho detto e lo ripeto: non si rivolse con una". Quindi, "chiede ministri? No". "Come ha detto la Boschi, i grillini non hanno letto bene: non abbiamo chiesto Meb, abbiamo chiesto il Mes".

