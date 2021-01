Fuga da WhatsApp. In 72 ore 25 milioni di utenti su Telegram. «Nessuno scambia la privacy per un servizio» (Di martedì 12 gennaio 2021) L’8 febbraio le regole per la gestione della privacy su WhatsApp cambieranno. Le informazioni raccolte dall’app verranno automaticamente condivise anche con Facebook. Nessuna possibilità di scelta: o si accettano le nuove condizioni o non si potrà più usare l’app. A giudicare dai dati delle piattaforme rivali sono in molti ad aver scelto questa seconda via. Dal 6 al 10 gennaio Signal ha guadagnato circa 7,5 milioni di utenti in più. Il vero salto però è quello di Telegram che nelle ultime 72 ore ha visto crescere nei suoi server 25 milioni di utenti in più. L’informativa sulla privacy è stata imposta a tutti gli oltre 2 miliardi di utenti che hanno questa app installata nel proprio smartphone. A tutti tranne a quelli dell’Unione ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021) L’8 febbraio le regole per la gestione dellasucambieranno. Le informazioni raccolte dall’app verranno automaticamente condivise anche con Facebook. Nessuna possibilità di scelta: o si accettano le nuove condizioni o non si potrà più usare l’app. A giudicare dai dati delle piattaforme rivali sono in molti ad aver scelto questa seconda via. Dal 6 al 10 gennaio Signal ha guadagnato circa 7,5diin più. Il vero salto però è quello diche nelle ultime 72 ore ha visto crescere nei suoi server 25diin più. L’informativa sullaè stata imposta a tutti gli oltre 2 miliardi diche hanno questa app installata nel proprio smartphone. A tutti tranne a quelli dell’Unione ...

