Enrico Ruggeri: 'Una regione si ferma per un positivo ogni 400? Qualcuno sta impazzendo' (Di martedì 12 gennaio 2021) Situazione . ' Giro con la , mi disinfetto, faccio un tampone alla settimana e lo faccio fare a tutti quelli che lavorano per me. Ma se mi dicono che una regione deve fermare tutto (socialità, ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) Situazione . ' Giro con la , mi disinfetto, faccio un tampone alla settimana e lo faccio fare a tutti quelli che lavorano per me. Ma se mi dicono che unadevere tutto (socialità, ...

mattinodinapoli : Covid, Enrico Ruggeri: «Una regione si ferma per un positivo ogni 400? Qualcuno sta impazzendo» - rockett70 : RT @Rougefanbase: Da leggere attentamente! @enricoruggeri Enrico Ruggeri: 'Il rifiuto della morte ci impedisce di vivere' - martamacbeal : RT @ilmessaggeroit: Covid, Enrico Ruggeri: «Una regione si ferma per un positivo ogni 400? Qualcuno sta impazzendo» - RadioGemini1 : Ora in onda: Enrico Ruggeri - L'onda - ilmessaggeroit : Covid, Enrico Ruggeri: «Una regione si ferma per un positivo ogni 400? Qualcuno sta impazzendo» -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Ruggeri Enrico Ruggeri: "Il rifiuto della morte ci impedisce di vivere" QUOTIDIANO.NET Covid, Enrico Ruggeri: «Una regione si ferma per un positivo ogni 400? Qualcuno sta impazzendo»

Situazione Covid. «Giro con la mascherina, mi disinfetto, faccio un tampone alla settimana e lo faccio fare a tutti quelli che lavorano per me. Ma se mi dicono che una regione deve ...

Enrico Ruggeri: "Il rifiuto della morte ci impedisce di vivere"

"Sul virus risposte caotiche. Chi governa ha seminato il panico. Giovani abbandonati davanti a uno schermo come zombi. Io di destra? No, dico quello che penso e non voglio etichette. Porto sempre la m ...

Situazione Covid. «Giro con la mascherina, mi disinfetto, faccio un tampone alla settimana e lo faccio fare a tutti quelli che lavorano per me. Ma se mi dicono che una regione deve ..."Sul virus risposte caotiche. Chi governa ha seminato il panico. Giovani abbandonati davanti a uno schermo come zombi. Io di destra? No, dico quello che penso e non voglio etichette. Porto sempre la m ...