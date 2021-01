Diletta Leotta e Can Yaman sono una coppia? Spuntano le voci di una relazione (Di martedì 12 gennaio 2021) Entrambi amati, seguiti sui social, accomunati da bellezza e talento. Ma non solo, perché sono la presunta coppia del momento: Can Yaman e Diletta Leotta stanno facendo impazzire i gossip perché – a quanto pare – i due avrebbero soggiornato nel medesimo albergo. Poco più di questo sarebbe stato detto, ma tanto è bastato a far circolare i gossip. A dare una prima notizia sarebbe stata Anna Pettinelli: dai microfoni della sua trasmissione su RDS, la speaker e professoressa di Amici avrebbe detto che Can Yaman si starebbe frequentando con un’Italiana famosa e che sarebbero stati visti baciarsi. Il collegamento con Diletta Leotta è stato fatto grazie al fatto che i due hanno soggiornato nel medesimo albergo. Indizi e voci, ma che non hanno ... Leggi su dilei (Di martedì 12 gennaio 2021) Entrambi amati, seguiti sui social, accomunati da bellezza e talento. Ma non solo, perchéla presuntadel momento: Canstanno facendo impazzire i gossip perché – a quanto pare – i due avrebbero soggiornato nel medesimo albergo. Poco più di questo sarebbe stato detto, ma tanto è bastato a far circolare i gossip. A dare una prima notizia sarebbe stata Anna Pettinelli: dai microfoni della sua trasmissione su RDS, la speaker e professoressa di Amici avrebbe detto che Cansi starebbe frequentando con un’Italiana famosa e che sarebbero stati visti baciarsi. Il collegamento conè stato fatto grazie al fatto che i due hanno soggiornato nel medesimo albergo. Indizi e, ma che non hanno ...

Notiziedi_it : Diletta Leotta e Can Yaman, spunta il gossip scoppiettante del 2021 - _ieatcarrots_ : sono offesa e amareggiata. can yaman e diletta leotta. - CorrNazionale : Flirt tra #DilettaLeotta e #CanYaman? Per ora nessuna conferma ma tanti indizi: a “lanciare la bomba” è stata la pr… - AndreaAAmato : Can Yaman, il nuovo fidanzato di Diletta Leotta? @canyaman1989 @QuiMediaset_it - Giornaleditalia : Can Yaman e Diletta Leotta nuova coppia? Tutti gli indizi che confermano il gossip -