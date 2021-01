Cruciani a Tiki Taka: “Simpatizzo Juventus perché Calciopoli è stata un’ingiustizia” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Simpatizzo Juventus perché Calciopoli è stata un’ingiustizia”. Nel corso della puntata di Tiki Taka di lunedì 11 gennaio Giuseppe Cruciani, noto speaker radiofonico e conduttore de La Zanzara, ha spiegato perché oltre al suo amore per la Lazio ci sia una simpatia per i colori bianconeri della Juventus. Alla base di questo, dunque, un fastidio provato nei confronti degli anti-juventini: “Non sono tifoso della Juventus, Simpatizzo con i bianconeri dal 2006 perché ritengo che quello che è successo alla Juventus con Calciopoli sia stata una grande ingiustizia e io sono dalla parte di chi subisce ... Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) “”. Nel corso della puntata didi lunedì 11 gennaio Giuseppe, noto speaker radiofonico e conduttore de La Zanzara, ha spiegatooltre al suo amore per la Lazio ci sia una simpatia per i colori bianconeri della. Alla base di questo, dunque, un fastidio provato nei confronti degli anti-juventini: “Non sono tifoso dellacon i bianconeri dal 2006ritengo che quello che è successo allaconsiauna grande ingiustizia e io sono dalla parte di chi subisce ...

ZonaJuventina : RT @sportface2016: #Cruciani a Tiki Taka: 'Simpatizzo #Juventus perché Calciopoli è stata un'ingiustizia' - sportface2016 : #Cruciani a Tiki Taka: 'Simpatizzo #Juventus perché Calciopoli è stata un'ingiustizia' - areanapoliit : Cruciani spiazza tutti: 'Vi dico la posizione finale della Juventus' - aldebara_n : Se non simpatizzava per la Juve #Cruciani faceva il rider come tanti della Tv e Radio. - Emanuel70123144 : RT @Spazio_J: Cruciani rivela a Tiki Taka: 'Simpatizzo per la Juventus dal 2006, da dopo l'ingiustizia di Calciopoli' - -