Crotone, stop di un mese per Molina (Di martedì 12 gennaio 2021) Nuova tegola sul Crotone, che perde il centrocampista Salvatore Molina. A seguito di uno scontro di gioco durante la gara contro il Verona, il calciatore ha riportato una frattura composta al braccio sinistro (interessato il trochite omerale). Il calciatore dovrà osservare un periodo di riposo prima di riprendere l'attività e starà fuori per circa un mese. Foto: Sito Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

