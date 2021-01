Concorso DSGA: le graduatorie di merito. Aggiunta Campania (Di martedì 12 gennaio 2021) Concorso DSGA : gli USR stanno nominando i primi candidati dalle graduatorie di merito, ponendo fine in qualche caso alla nomina dei DSGAff. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 gennaio 2021): gli USR stanno nominando i primi candidati dalledi, ponendo fine in qualche caso alla nomina deiff. L'articolo .

concorsistidsg1 : @AzzolinaLucia On. Ministra, c’è un concorso per DSGA nel Lazio che perdura da ormai 2 anni. È possibile che servan… - concorsistidsg1 : @AzzolinaLucia On. Ministra, c’è un concorso per DSGA nel Lazio che perdura da ormai 2 anni. È possibile che servan… - orizzontescuola : Concorso DSGA: le graduatorie di merito. Aggiunta ripubblicazione Sicilia - USR_Sicilia : Concorso DSGA D.D.G. n. 2015 del 28/12/2018 – Pubblicazione Graduatoria di merito integrata al 05/01/2021 -