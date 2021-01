Ciclismo, Nibali: “Mi dedicherò principalmente al Giro” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Quest’anno cercherò di dedicarmi principalmente al Giro d’Italia: abbiamo studiato una marcia di avvicinamento adeguata all’impegno, poi si vedrà. L’avvicinamento verso il Tour de France sarà casomai proiettato in chiave Olimpiadi, se dovessi essere convocato ovviamente, magari senza puntare principalmente alla classifica generale“. Queste le dichiarazioni di Vincenzo Nibali a proposito della nuova stagione. Poi sulle difficoltà del 2020: “Si, è vero, l’anno scorso è stato l’anno dei giovani, però io penso al 2021 e voglio proiettarmi nella nuova stagione. Quello passato è stato un anno assai travagliato, molto particolare, speriamo che il Covid ci lasci in pace“, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) “Quest’anno cercherò di dedicarmiald’Italia: abbiamo studiato una marcia di avvicinamento adeguata all’impegno, poi si vedrà. L’avvicinamento verso il Tour de France sarà casomai proiettato in chiave Olimpiadi, se dovessi essere convocato ovviamente, magari senza puntarealla classifica generale“. Queste le dichiarazioni di Vincenzoa proposito della nuova stagione. Poi sulle difficoltà del 2020: “Si, è vero, l’anno scorso è stato l’anno dei giovani, però io penso al 2021 e voglio proiettarmi nella nuova stagione. Quello passato è stato un anno assai travagliato, molto particolare, speriamo che il Covid ci lasci in pace“, ha concluso. SportFace.

