Catania | furto in una scuola a Librino | non è la prima volta

(Di martedì 12 gennaio 2021), un nuovoè stato compiuto in unadidopo quello avvenuto alcune settimane. Studenti chiedono la messa in sicurezza dell’Istituto. Non è lache accade e proprio per questo, si tratta di una vicenda che non può che indignare maggiormente. Un nuovoè stato infatti commesso allaL'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Catania furto

Catania, un nuovo furto è stato compiuto in una scuola di Librino dopo quello avvenuto alcune settimane. Studenti chiedono la messa in sicurezza dell’Istituto. Non è la prima volta che accade e propri ...di Matteo Genovesi Nove vittorie nelle ultime 11 partite e +7 dal Como (che però ha giocato una partita in meno). Sembra davvero l’anno giusto per il Renate (4.000 abitanti tra Monza e Brianza) per un ...