Catania, “colpa” di TikTok: quattro donne armate di mazze da baseball distruggono un’auto (Di martedì 12 gennaio 2021) Catania, 12 gen – A Catania per una diatriba iniziata sul social TikTok “va in scena” una spedizione punitiva con tanto di mazze da baseball. Protagoniste quattro donzelle. Tik Tok e la “spedizione punitiva” di Catania La causa è un commento poco gradevole da parte di quella che sarebbe poi stata la vittima dell’aggressione nei confronti di alcune persone che avevano caricato un video sulla nota piattaforma TikTok. E dalle parole si è passati ai fatti. quattro donne del quartiere catanese Librino, armate di mazze da baseball, si sono recate nei pressi dell’abitazione della vittima residente in un altro quartiere della città Villaggio S.Agata. mazze da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 gennaio 2021), 12 gen – Aper una diatriba iniziata sul social“va in scena” una spedizione punitiva con tanto dida. Protagonistedonzelle. Tik Tok e la “spedizione punitiva” diLa causa è un commento poco gradevole da parte di quella che sarebbe poi stata la vittima dell’aggressione nei confronti di alcune persone che avevano caricato un video sulla nota piattaforma. E dalle parole si è passati ai fatti.del quartiere catanese Librino,dida, si sono recate nei pressi dell’abitazione della vittima residente in un altro quartiere della città Villaggio S.Agata.da ...

