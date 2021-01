Calciomercato | tutte le trattative | valzer di attaccanti in Serie A | mosse a sorpresa di Lazio e Milan

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 12 gennaio 2021) Lesul frontesono sempre più calde. Le squadre diA hanno intenzione di completare le rose in vista della seconda parte di stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile in campionato ed in Champions League. Tantissime operazioni avviate, gli aggiornamenti nel dettaglio.DI– Sta per prendere il via un vero e propriodi. La Fiorentina continua il pressing per Caicedo, il calciatore è spesso decisivo con lama potrebbe lasciare lo stesso la Capitale: la trattativa non è facile, esistono però i margini per trovare un accordo. Il Genoa è tornato alla carica per Piatek, l’ostacolo principale per l’ex è rappresentato dall’ingaggio. La Sampdoria ha ...