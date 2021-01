Calciomercato Crotone | la salvezza passa per la rivoluzione? Le esigenze di Stroppa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 gennaio 2021) Le prime partite di questo 2021 hanno spezzato quanto di buono si è visto a dicembre dello scorso anno. La squadra di mister Giovanniè notevolmente incompleta e ha lacune evidenti sparse per il campo. Come riportato sul sito “tuttomercatoweb.com”, ilpuò e deve venire incontro al tecnico lombardo. Senza questo la lottasi fa ardua. Non a caso, la società calabrese, dopo diciassette partite disputate, si trova malinconicamente all’ultimo posto in classifica con appena nove punti incassati frutto di sole due vittorie in massima serie. Se ilvorrà dire la sua nella corsa verso la, unaa gennaio è quantomeno necessaria., piace il trequartista Falco: serve una ...