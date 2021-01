Abbandonare Facebook | Twitter o WhatsApp? Si può fare Da MeWe a Signal | ecco le alternative

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 gennaio 2021) Provate a digitare in chat con un amico su“Viaggio a Parigi”. Dopo poco tempo, sulla vostra bachecavi appariranno pubblicità di hotel a due passi dalla Tour Eiffel a tariffe “convenienti”. Uozzappate sulla sciatica della nonna con un parente? Come per magia, sulla piattaforma di Zuckerberg, un sito di shopping cinese vi proporrà delle “formidabili panciere” e delle lozioni miracolose. Potenza degli algoritmi e del marketing. Se non ci avete mai fatto caso prima, accade da parecchio tempo. Esattamente da quando il signorha comprato. Ora, la richiesta di aggiornamento della privacy di, non fa che ribadire ancora più esplicitamente il concetto. “Se vuoi usarmi gratis, devi regalarmi i tuoi dati e le tue conversazioni ai fini di ...