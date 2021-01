1984 di George Orwell diventa una serie (Di martedì 12 gennaio 2021) Il 2021 promette di essere l’anno di George Orwell. Dato che l’autore britannico è morto nel 1950, i diritti sulle sue opere sono scaduti lo scorso 31 dicembre e ora qualsiasi casa editrice può ritradurre i suoi titoli più celebri, a partire da La fattoria degli animali e 1984. Anche in Italia in queste settimane stanno arrivando in libreria numerose nuove versioni dei suoi capolavori, ma non è finita qui. Giunge in queste ore la notizia che 1984 diventerà una serie. Più che dal romanzo originale, però, l’adattamento televisivo partirà da un’opera teatrale. La società di produzione indipendente americana Wiip ha acquisito i diritti della pièce scritta da Robert Icke e Duncan Macmillan, che trasponeva per il palcoscenico la distopia Orwelliana. Lo spettacolo, fattosi notare per la sua ... Leggi su wired (Di martedì 12 gennaio 2021) Il 2021 promette di essere l’anno di. Dato che l’autore britannico è morto nel 1950, i diritti sulle sue opere sono scaduti lo scorso 31 dicembre e ora qualsiasi casa editrice può ritradurre i suoi titoli più celebri, a partire da La fattoria degli animali e. Anche in Italia in queste settimane stanno arrivando in libreria numerose nuove versioni dei suoi capolavori, ma non è finita qui. Giunge in queste ore la notizia chediventerà una. Più che dal romanzo originale, però, l’adattamento televisivo partirà da un’opera teatrale. La società di produzione indipendente americana Wiip ha acquisito i diritti della pièce scritta da Robert Icke e Duncan Macmillan, che trasponeva per il palcoscenico la distopiaiana. Lo spettacolo, fattosi notare per la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : 1984 George 1984 di George Orwell diventa una serie Wired.it 1984 di George Orwell diventa una serie

Proprio nell’anno in cui sono scaduti i diritti letterari delle opere di George Orwell e numerose nuove edizioni stanno arrivando in libreria, ecco che 1984, anzi, una sua versione teatrale, sarà tras ...

Proprio nell'anno in cui sono scaduti i diritti letterari delle opere di George Orwell e numerose nuove edizioni stanno arrivando in libreria, ecco che 1984, anzi, una sua versione teatrale, sarà tras ...