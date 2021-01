“Wierer non è ancora spacciata, Vittozzi è in crisi e bisogna capire perchè, per Hofer il podio può arrivare presto” ‘Bersaglio Mobile’ con Renè Laurent Vuillermoz (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di biathlon è ripresa dopo le tradizionali settimane di pausa natalizia. Come d’abitudine, si è ripartiti da Oberhof, dove però quest’anno si rimarrà per due weekend consecutivi. Nel primo dei due appuntamenti tedeschi, che nel 2021 andranno in scena entrambi nell’ostico contesto della Turingia, la Norvegia ha sbaragliato il campo, raccogliendo vittorie a raffica e monopolizzando interi podi. Guardando all’Italia, in campo femminile Dorothea Wierer ha perso ulteriormente terreno dalle scandinave che comandano la classifica generale, mentre tra gli uomini Lukas Hofer ha disputato una tappa superlativa, rappresentando l’unica concreta alternativa ai devastanti norge. Andiamo dunque ad analizzare quanto accaduto e quanto potrà accadere nei prossimi giorni in compagnia dell’ex biathleta azzurro René Laurent ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di biathlon è ripresa dopo le tradizionali settimane di pausa natalizia. Come d’abitudine, si è ripartiti da Oberhof, dove però quest’anno si rimarrà per due weekend consecutivi. Nel primo dei due appuntamenti tedeschi, che nel 2021 andranno in scena entrambi nell’ostico contesto della Turingia, la Norvegia ha sbaragliato il campo, raccogliendo vittorie a raffica e monopolizzando interi podi. Guardando all’Italia, in campo femminile Dorotheaha perso ulteriormente terreno dalle scandinave che comandano la classifica generale, mentre tra gli uomini Lukasha disputato una tappa superlativa, rappresentando l’unica concreta alternativa ai devastanti norge. Andiamo dunque ad analizzare quanto accaduto e quanto potrà accadere nei prossimi giorni in compagnia dell’ex biathleta azzurro René...

E' andata in archivio un fine settimana tutto da valutare per Dorothea Wierer. L'azzurra ha cercato di dare il 100% delle sue possibilità nel corso dell'ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon ...

Tutte le nazioni scelgono di schierare le loro punte nella prima Single Mixed della stagione che incorona i francesi Julia Simon e Emilien Jacquelin. Dorothea Wierer e ...

