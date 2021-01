Vidal: “Il gol sbagliato? Ne faccio uno e poi altri 10” (Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ diventata virale sui social network la svirgolata di Arturo Vidal che avrebbe potuto chiudere il match contro la Roma. Ma il centrocampista cileno dell’Inter, in un commento su Instagram, ha risposto così a chi continuava a sottolineare l’erroraccio dell’Olimpico: “Quel gol sbagliato? Ne faccio uno e poi ne metto 10!”. Foto: Twitter personale Vidal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ diventata virale sui social network la svirgolata di Arturoche avrebbe potuto chiudere il match contro la Roma. Ma il centrocampista cileno dell’Inter, in un commento su Instagram, ha risposto così a chi continuava a sottolineare l’erroraccio dell’Olimpico: “Quel gol? Neuno e poi ne metto 10!”. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Bianca34874951 : RT @Vatenerazzurro1: #Vidal, dopo la svirgolata fantozziana di ieri: 'Faccio un gol, poi ne segno altri 10!' Quando, non lo ha comunicato.… - teopozzi11 : RT @Vatenerazzurro1: #Vidal, dopo la svirgolata fantozziana di ieri: 'Faccio un gol, poi ne segno altri 10!' Quando, non lo ha comunicato.… - Vatenerazzurro1 : #Vidal, dopo la svirgolata fantozziana di ieri: 'Faccio un gol, poi ne segno altri 10!' Quando, non lo ha comunicato. #Inter #Conte #Flop - Meoz88 : RT @Cristoincroce1: Calabria ha gli stessi gol di Vidal Sanchez e Eriksen messi insieme, non posso farcela - MatteoTumminie2 : RT @Cristoincroce1: Calabria ha gli stessi gol di Vidal Sanchez e Eriksen messi insieme, non posso farcela -