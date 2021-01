Veneto, assessora Donazzan canta "Faccetta nera". Zaia: "Si scusi". Chieste le dimissioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'assessora all'istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzan (FdI), ospite della trasmissione radio "La Zanzara", ha intonato la canzone fascista "Faccetta nera", provocando le reazioni della giunta fino al governatore Luca Zaia. "L'assessore si deve quantomeno scusare. Conosco la sua sensibilità - ha dichiarato Zaia - Non l'ho sentita, penso che le scuse siano doverose. Faccetta nera riprende un periodo buio, ed è inevitabile che in molte persone sia stata urtata la sensibilità, è stato un periodo di leggi razziali e di colonialismo". Alcune forze del centrosinistra chiedono, oltre alle dimissioni, l'intervento della magistratura per apologia di fascismo. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'all'istruzione della Regione, Elena(FdI), ospite della trasmissione radio "La Zanzara", ha intonato la canzone fascista "", provocando le reazioni della giunta fino al governatore Luca. "L'assessore si deve quantomeno scusare. Conosco la sua sensibilità - ha dichiarato- Non l'ho sentita, penso che le scuse siano doverose.riprende un periodo buio, ed è inevitabile che in molte persone sia stata urtata la sensibilità, è stato un periodo di leggi razziali e di colonialismo". Alcune forze del centrosinistra chiedono, oltre alle, l'intervento della magistratura per apologia di fascismo.

