Vaccino: la scelta su chi avrà la precedenza calcolata con un algoritmo (Di lunedì 11 gennaio 2021) A stabilire chi dovrà essere vaccinato prima sarà un algoritmo: precedenza ai pazienti più fragili Sarà un algoritmo a stabilire chi avrà la precedenza nella somministrazione del Vaccino anti Covid. Un’enorme banca dati conterrà i nomi e caratteristiche dei pazienti, quindi l’algoritmo calcolerà le priorità sulla base dei soggetti più fragili. La seconda fase della L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 11 gennaio 2021) A stabilire chi dovrà essere vaccinato prima sarà unai pazienti più fragili Sarà una stabilire chilanella somministrazione delanti Covid. Un’enorme banca dati conterrà i nomi e caratteristiche dei pazienti, quindi l’calcolerà le priorità sulla base dei soggetti più fragili. La seconda fase della L'articolo proviene da YesLife.it.

LaStampa : Papa: “Il vaccino è una scelta etica. Io lo farò” - borghi_claudio : @elektero01 @lameduck1960 @ladydd69 La posizione ufficiale della Lega è perchè tutti abbiano il vaccino, che sia ra… - Rosapeli1 : RT @AlbertoLetizia2: #PapaFrancesco che dice 'Mi sono prenotato per il vaccino' è semplicemente adorabile. Quando poi aggiunge che 'Vaccina… - Marcelloello9 : @anis_epis @Melaion @chetempochefa @RobertoBurioni Per avere un vaccino sicuro occorre dai 5 ai 10 anni. E cmq sia… - Sergio41123031 : RT @DocenteCarla: LA SCELTA DI QUALE VACCINO È UNA SCELTA CHE NON PUÒ ESSERE IMPOSTA...se sarà...voglio un vaccino ITALIANO... -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino scelta L ultima lezione di Papa Francesco: «Il vaccino? Scelta etica. Io lo farò» Vanity Fair Italia Vaccinazione per gli “incapaci”. Chi deve dare il consenso?

11 GEN - Gentile Direttore, su Quotidiano Sanità sono già stati pubblicati alcuni commenti al decreto-legge n. 1 approvato il 5 gennaio 2021 (inserito nella Gazzetta Ufficiale n. 3 dello stesso giorno ...

Covid, al San Paolo di Milano più di un medico di base su quattro ha detto no al vaccino

"Fino al 9 gennaio sono state vaccinate 2.282 persone tra personale dipendente ... medici di famiglia e pediatri di libera scelta.

11 GEN - Gentile Direttore, su Quotidiano Sanità sono già stati pubblicati alcuni commenti al decreto-legge n. 1 approvato il 5 gennaio 2021 (inserito nella Gazzetta Ufficiale n. 3 dello stesso giorno ..."Fino al 9 gennaio sono state vaccinate 2.282 persone tra personale dipendente ... medici di famiglia e pediatri di libera scelta.