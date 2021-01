Troppi morti in Egitto per il Covid e la mancanza di attrezzatura: arriva maxi donazione di Salah per acquistarla (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'attaccante del Liverpool e dell'Egitto Mohamed Salah si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti del proprio Paese e dei suoi connazionali in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Come riporta il Mirror, il calciatore Reds ha acquistato attrezzature per l'spedale di Basyoun nella sua città natale di Nagrig.Il 28enne ha fornito all'ospedale bombole di ossigeno, necessarie per i ventilatori, e altra attrezzatura che era mancante con una maxi donazione. Dopo aver appreso del numero di morti sempre crescente a causa della pandemia per via della mancanza di diversa strumentazione nei vari ospedali pubblici, Salah è intervenuto attraverso la Nagrig Charity Association (NCA) che lui stesso ha creato nel 2017.L'attaccante non è nuovo ad ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'attaccante del Liverpool e dell'Mohamedsi è reso protagonista di un bel gesto nei confronti del proprio Paese e dei suoi connazionali in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Come riporta il Mirror, il calciatore Reds ha acquistato attrezzature per l'spedale di Basyoun nella sua città natale di Nagrig.Il 28enne ha fornito all'ospedale bombole di ossigeno, necessarie per i ventilatori, e altrache era mancante con una. Dopo aver appreso del numero disempre crescente a causa della pandemia per via delladi diversa strumentazione nei vari ospedali pubblici,è intervenuto attraverso la Nagrig Charity Association (NCA) che lui stesso ha creato nel 2017.L'attaccante non è nuovo ad ...

Intanto nel nostro Paese le morti continuano a essere moltissime – una media di 500 al giorno. Serve un lockdown 'duro e veloce', tanto più ora che c’è una campagna vaccinale in corso e la minaccia di ...

"Siamo di fronte al dilagare dell'epidemia, spinto anche da comportamenti irresponsabili di tanti. Oggi si è registrato un ulteriore aumento dei contagi e, fatto ancor più preoccupante, un indice di p ...

Intanto nel nostro Paese le morti continuano a essere moltissime – una media di 500 al giorno. Serve un lockdown 'duro e veloce', tanto più ora che c’è una campagna vaccinale in corso e la minaccia di ..."Siamo di fronte al dilagare dell'epidemia, spinto anche da comportamenti irresponsabili di tanti. Oggi si è registrato un ulteriore aumento dei contagi e, fatto ancor più preoccupante, un indice di p ...