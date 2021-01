Superlega Spettacolo Vibo ma Piacenza vincente 3-1 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella settima giornata di ritorno di Superlega, l’anticipo è giocato da Gas Sales Bluenergy Piacenza e l’ospite Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La sfida di oggi vede entrambe le formazioni protagoniste nella prima parte della classifica della Regoular Season. Primo set Primo pallone giocato dal capitano di Piacenza, Vibo a ricostruire e va in vantaggio. Ma arriva subito il pareggio. Parte forte Vibo e conquista 3 di vantaggio su Piacenza 1-4 Russel trova il secondo punto per Piacenza su una Vibo sbilanciata in ricezione. Piacenza trova il pareggio con un muro punto su Rossard di Grozer. Due muri individuali vincenti di Vibo portano un vantaggio significativo 8-11. Accelera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella settima giornata di ritorno di, l’anticipo è giocato da Gas Sales Bluenergye l’ospite Tonno Callipo CalabriaValentia. La sfida di oggi vede entrambe le formazioni protagoniste nella prima parte della classifica della Regoular Season. Primo set Primo pallone giocato dal capitano dia ricostruire e va in vantaggio. Ma arriva subito il pareggio. Parte fortee conquista 3 di vantaggio su1-4 Russel trova il secondo punto persu unasbilanciata in ricezione.trova il pareggio con un muro punto su Rossard di Grozer. Due muri individuali vincenti diportano un vantaggio significativo 8-11. Accelera ...

