“Servono altri sacrifici”. Covid, Conte: “Arriva impennata di contagi”. La situazione (Di lunedì 11 gennaio 2021) A poche ore dal nuovo Dpcm si accende la polemica e si scaldano gli animi. Tre regioni avrebbero chiesto l’estensione della zona arancione su tutto il territorio nazionale mentre dalla sede della protezione civile di Marghera il governatore del Veneto Luca Zaia attacca. “Il Veneto ha i suoi problemi, certo c’è una forte pressione ospedaliera, ma non è il lazzaretto d’Italia”. “Questa faccenda del numero assoluto di positivi è una farsa: certo, noi facciamo più tamponi e troviamo più positivi: non possiamo paragonare il Veneto che fa 60mila tamponi al giorno con chi ne fa solo 400. E per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione il Veneto è al quinto posto dietro ad altre quattro regioni”.Quindi Zaia ha spiegato che “il Veneto avrà le restrizioni che dovrà avere rispetto all’andamento dell’epidemia, ma la decisione dovrà essere presa con parametri uguali per tutte le regioni. Oggi al ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) A poche ore dal nuovo Dpcm si accende la polemica e si scaldano gli animi. Tre regioni avrebbero chiesto l’estensione della zona arancione su tutto il territorio nazionale mentre dalla sede della protezione civile di Marghera il governatore del Veneto Luca Zaia attacca. “Il Veneto ha i suoi problemi, certo c’è una forte pressione ospedaliera, ma non è il lazzaretto d’Italia”. “Questa faccenda del numero assoluto di positivi è una farsa: certo, noi facciamo più tamponi e troviamo più positivi: non possiamo paragonare il Veneto che fa 60mila tamponi al giorno con chi ne fa solo 400. E per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione il Veneto è al quinto posto dietro ad altre quattro regioni”.Quindi Zaia ha spiegato che “il Veneto avrà le restrizioni che dovrà avere rispetto all’andamento dell’epidemia, ma la decisione dovrà essere presa con parametri uguali per tutte le regioni. Oggi al ...

leggoit : Conte avverte: «Sta arrivando impennata di contagi, servono altri sacrifici» - ClownsInCrime : RT @SINFVBIE: lo sapete vero che gli auricolari che usano i cantanti quando sono sul palco servono per sentire la musica e le voci degli a… - RaciaStefania : RT @SaraMoccafico: Buoni motivi per votare Samantha: - Rema come nessun pirata riesce a fare - È una persona importante all'interno della c… - LiberalMR72UE : @AndreaGiuricin @vitalbaa Grazie a voi per il lavoro che svolgete. Sia qui che su altri canali YouTube. I confronti… - SaraMoccafico : Buoni motivi per votare Samantha: - Rema come nessun pirata riesce a fare - È una persona importante all'interno de… -

Ultime Notizie dalla rete : Servono altri Covid, Conte: “Impennata di contagi, servono altri sacrifici” – Imola Oggi Imola Oggi Conte avverte: «Sta arrivando impennata di contagi, servono altri sacrifici»

«Sta arrivando un'impennata» dei contagi. Parlando in un'intervista al Tg3 il premier Giuseppe Conte lancia l'allarme sui numeri del virus che secondo le ...

Ferrari Purosangue, tutto quello che sappiamo sul suv del Cavallino a un anno dal debutto

L’atteso modello a ruote alte del brand di Maranello verrà lanciato tra poco più di un anno e costituirà la base per una gamma di modelli inediti sempre sotto l’emblema del Cavallino ...

«Sta arrivando un'impennata» dei contagi. Parlando in un'intervista al Tg3 il premier Giuseppe Conte lancia l'allarme sui numeri del virus che secondo le ...L’atteso modello a ruote alte del brand di Maranello verrà lanciato tra poco più di un anno e costituirà la base per una gamma di modelli inediti sempre sotto l’emblema del Cavallino ...