Scuole superiori Marche in Dad, Acquaroli: studenti recuperano a maggio/giugno, ora serve prudenza (Di lunedì 11 gennaio 2021) "Credo che un po' di prudenza per qualche giorno finché non c'è chiarezza rispetto alla ripresa dell'ondata o meno va tenuta in forte considerazione come il primo strumento di precauzione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 gennaio 2021) "Credo che un po' diper qualche giorno finché non c'è chiarezza rispetto alla ripresa dell'ondata o meno va tenuta in forte considerazione come il primo strumento di precauzione". L'articolo .

fattoquotidiano : Avrebbero dovuto essere 3,6 milioni gli studenti delle scuole superiori a rientrare in classe oggi secondo di chi a… - gennaromigliore : Ogni settimana arrivano 470 mila dosi di vaccino, che è lo stesso numero degli insegnanti di medie e superiori. La… - HuffPostItalia : Zingaretti e Regioni dicono no alla riapertura delle scuole superiori - LilianaRomanato : @RaiNews Assembramenti Spritz in ogni dove... ragazzi senza mascherina, nessun controllo!!! Ma le SCUOLE SUPERIORI… - andreazanini65 : RT @Rb_Bat: Da ascoltare con attenzione: dati concreti e studi scientifici confermano la pericolosità della riapertura delle scuole, in pa… -