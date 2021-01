PODCAST – Roma 2 Inter 2 | un’occasione sprecata

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021): ilIlsu Sampdoria-Solo pari per l’che all’olimpico si fa raggiungere nel finale dallae si riscatta solo parzialmente dopo la sconfitta di mercoledì. Nerazzurri in affanno nel finale con i padroni di casa abili a sfruttare il baricentro basso della squadra di Conte e di un Handanovic in versione… immobile: ecco ildi-Nate su. LINK DIRETTO: https://linktr.ee/nate L'articolo proviene damagazine.