ODDEI | IL 2002 COL PIEDE INVERTITO

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Una grande fucina di talenti, quella del Sassuolo che lancia sempre tanti giovani e li conferma in Serie A. Tanti i nomi che si possono fare, prezzi pregiatissimi del mercato, i vari Boga, Locatelli, Traorè, Raspadori, lo stesso Berardi, tantissimi nomi. Tra questi, ultimo ad essere lanciato nel mondo dei grandi dallo straordinario settore giovanile di Francesco Palmieri è stato, ieri sera, al 73? della gara con la Juventus a Torino (non una gara qualsiasi), Brian. Ragazzo nigeriano, classe, con alle spalle una storia incredibile. Entrato sull’1-1, con il Sassuolo costretto in 10 (espulso Obiang), il giovane mancino ha avuto anche la palla clamorosa per regalare il vantaggio del Sassuolo allo Stadium, ma sarebbe stato un qualcosa di clamoroso. Esordio per Brian in massima serie, lui, una punta centrale, al massimo esterno d’attacco, ...