Napoli, rinnovo Gattuso: dopo la Supercoppa l'incontro con De Laurentiis (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un'attesa concordata, quella fra il Napoli e Rino Gattuso sul rinnovo contrattuale. Il nuovo accordo è stilato, di fatto senza ostacoli di sorta. Nel senso che non c'è una questione economica, ché il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un'attesa concordata, quella fra ile Rinosulcontrattuale. Il nuovo accordo è stilato, di fatto senza ostacoli di sorta. Nel senso che non c'è una questione economica, ché il ...

sportli26181512 : Gattuso-ADL, serve un faccia a faccia per il rinnovo: ecco il perché della pausa: Gattuso-ADL, serve un faccia a fa… - salda__ : RT @Gazzetta_it: #Napoli, le ultime sul rinnovo di #Gattuso. In programma un incontro con #DeLaurentiis - Gazzetta_it : #Napoli, le ultime sul rinnovo di #Gattuso. In programma un incontro con #DeLaurentiis - infoitsport : Napoli, Gattuso ha perso la bussola. De Laurentiis preoccupato, riflessioni in corso sul rinnovo del mister - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Bakayoko scaccia le paure, il rinnovo di Gattuso resta sul tavolo -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rinnovo Gattuso-ADL, serve un faccia a faccia per il rinnovo: ecco il perché della pausa La Gazzetta dello Sport Campania, partono i saldi: «Vogliamo comprare ma non come gli altri anni»

Dal 20 al 70%, le vetrine dei negozi tornano a colorarsi di cartelloni che indicano ufficialmente l'inizio dei saldi. Se, in realtà, gli sconti erano già in corso a partire dal ...

Bakayoko, la chiave che Gattuso vuole per il futuro

Bakayoko, è la chiave. Il francese sembra essere a suo agio nel centrocampo a due, l'assistente personale di Fabian che al contrario, ...

Dal 20 al 70%, le vetrine dei negozi tornano a colorarsi di cartelloni che indicano ufficialmente l'inizio dei saldi. Se, in realtà, gli sconti erano già in corso a partire dal ...Bakayoko, è la chiave. Il francese sembra essere a suo agio nel centrocampo a due, l'assistente personale di Fabian che al contrario, ...