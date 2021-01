MotoGP, Marini carico per il 2021: 'Non vedo l'ora di iniziare' (Di lunedì 11 gennaio 2021) La 12 Ore del Golfo si è chiusa nel segno di un quarto posto assoluto per l'equipaggio formato da Valentino Rossi , dal fratello Luca Marini e da Alessio Salucci. Marini, ex pilota Moto2 dello Sky ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 11 gennaio 2021) La 12 Ore del Golfo si è chiusa nel segno di un quarto posto assoluto per l'equipaggio formato da Valentino Rossi , dal fratello Lucae da Alessio Salucci., ex pilota Moto2 dello Sky ...

SkySportMotoGP : ?? Il taglio del traguardo della Ferrari 488 GT3 del team Kessel: 3° posto e podio nella 12 ore del Golfo per il tri… - SkyRacingTeam : ?? Faccia a faccia tra i nuovi fratelli della @MotoGP! ?? @dainese ha incontrato @Luca_Marini_97 & @ValeYellow46 che… - robycarera : RT @SkySportMotoGP: ?? Il taglio del traguardo della Ferrari 488 GT3 del team Kessel: 3° posto e podio nella 12 ore del Golfo per il trio co… - slacezz : RT @SkySportMotoGP: ?? Il taglio del traguardo della Ferrari 488 GT3 del team Kessel: 3° posto e podio nella 12 ore del Golfo per il trio co… - motosprint : #MotoGP, #Marini carico per il 2021: “Non vedo l'ora di iniziare” -