Metro Anagnina: gli assembramenti fuori fermata per evitare assembramenti sulle banchine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sembra una barzelletta invece è solo la triste realtà che ogni persona che si alza e si reca al lavoro o a scuola usando i trasporti pubblici sperimenta ogni giorno. Questa volta il paradosso lo ha fotografato perfettamente Davide che su u gruppo Facebook ha pubblicato un filmato che ritrae una fila interminabile di aspiranti utenti della Metro. La scena è stata girata presso la fermata Anagnina della Metro A a Roma. Davide ha commentato il video con la frase "Metodi anti assembramento alla stazione Metro Anagnina……". I puntini di sospensione sono per le parole mancanti. Ovvero quelle che poi ha spiegato all'agenzia Dire: "Prendo la Metro per andare a lavorare tutte le mattine. Oggi quando sono arrivato ad Anagnina ho visto questa coda di gente ...

Nuove linee dei tram, con una rete del trasporto su ferro che sarà potenziata anche con il prolungamento delle metropolitane. Ma anche rigenerazione urbana e rilancio sociale del ...

Così i 115mila studenti delle secondarie di secondo grado si muoveranno in base ai doppi orario d'ingresso stabiliti dalla prefettura: il 60% dei ...

