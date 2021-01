Le cartelle partono | ma al rallentatore per paura di disordini

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Non è che bloccano l’invio delleesattoriali, le diluiscono nel tempo. Per spennare gli italiani già attanagliati dalla crisi un poco alla volta. Mentre il Covid e la pessima gestione economica, sanitaria e sociale della pandemia continuano a tenere paralizzata l’Italia, dai cassetti del Fisco – si legge su Repubbica – stanno per essere spedite 50 milioni diesattoriali, ferme da mesi a causa proprio del Covid. La soluzione d’emergenza, per evitare problemi di ordine pubblico e sanitari, è allo studio: scaglionare l’invio di decine di milioni diesattoriali e avvisi di accertamento in arrivo quest’anno dalla Riscossione e dall’Agenzia delle entrate a colpi di 4 milioni di raccomandate al mese. “Obiettivo: evitare un default in termini di ordine pubblico, sanitario e anche depotenziare una ulteriore ...