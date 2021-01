Lattoferrina | confermata la sua efficacia sul Covid-19

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021)l’dellasul Coronavirus. In un recente convegno, come riportato da Il Giornale, diversi dottori sono intervenuti a sostegno della tesi dell’di questa molecola. Il dottor Enrico Naldi spiega: “Laè stata utilizzata nel trattamento di pazienti positivi a SARS-CoV-2 per contrastare la malattia da-19 al suo esordio. Infatti, grazie alla sua documentata attività immunomodulante costituisce una naturale difesa dell’organismo verso le infezioni. È stato dimostrato in diverse ricerche in vitro che laimpedisce l’ingresso del virus nella cellula e quindi può essere in grado di contenere il peggioramento dell’infezione da-19. In sintesi, grazie alle sue molteplici funzioni e ...