La Dad riparte in sciopero, Azzolina: «Hanno ragione gli studenti: non può più funzionare»

«Sono molto preoccupata, oggi la dad non può più funzionare». Il nodo sul binomio «didattica in presenza-didattica a distanza» sembra ancora molto lontano dall'essere risolto. A giudicare dalle parole di Lucia Azzolina questa mattina, 11 gennaio, a Radio1, quella delle lezioni da casa non è più l'unica strada percorribile per la ripresa scolastica, dopo lo stop di novembre a causa del Coronavirus. «C'è un black out della socialità, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati e sono preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica». La ministra lancia poi una stoccata alla maggioranza del suo governo, rea di aver sacrificato la scuola in favore di altre attività: «Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi Hanno bisogno di sfogarsi».

