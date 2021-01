Governo, Renzi e Conte al limite della rottura. Il monito di Mattarella: per il presidente la priorità è il Recovery plan (Di lunedì 11 gennaio 2021) Siamo quasi alla metà di gennaio e non si vede la via d’uscita di quella che, ufficialmente, è una “verifica di Governo” ma che invece, tradotto dal politichese, significa crisi quasi conclamata. I duellanti Matteo Renzi e Giuseppe Conte devono però considerare l’irritazione del Quirinale. Sergio Mattarella guarda con attenzione alla imminente crisi dell’esecutivo. E la priorità del presidente, secondo quanto riportano diversi analisti, è soltanto una: avviare il Recovery plan per mettere in sicurezza i fondi del programma Next Generation Eu, il cosiddetto Recovery fund. Il Quirinale non vuole salti nel buio Il Capo dello Stato, anticipano i maggiori quotidiani, insiste per l’approvazione del Recovery. Soltanto dopo ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 11 gennaio 2021) Siamo quasi alla metà di gennaio e non si vede la via d’uscita di quella che, ufficialmente, è una “verifica di” ma che invece, tradotto dal politichese, significa crisi quasi conclamata. I duellanti Matteoe Giuseppedevono però considerare l’irritazione del Quirinale. Sergioguarda con attenzione alla imminente crisi dell’esecutivo. E ladel, secondo quanto riportano diversi analisti, è soltanto una: avviare ilper mettere in sicurezza i fondi del programma Next Generation Eu, il cosiddettofund. Il Quirinale non vuole salti nel buio Il Capo dello Stato, anticipano i maggiori quotidiani, insiste per l’approvazione del. Soltanto dopo ...

