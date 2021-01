‘Gf Vip 5’, Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti si chiariscono con Stefania Orlando: “Non vorrei che tu a volte esasperassi le litigate per il gusto di litigare”. La reazione della gieffina (Di lunedì 11 gennaio 2021) Pochi minuti fa, alcune voci provenienti dall’esterno della Casa del Gf Vip 5 hanno scosso gli animi degli inquilini. In particolare, i ragazzi presenti in giardino e in veranda hanno udito qualcuno che chiamava Stefania Orlando. La conduttrice ha quindi potuto ascoltare quanto le hanno urlato: “Stefania non ti fidare di Cecilia. Tommaso devi dire tutta la verità”. Ascoltate queste parole, la Orlando non ha pienamente compreso cosa intendessero ed è subito andata da Zorzi e dalla Capriotti per chiedere spiegazioni. In camera da letto, quindi, Tommaso ha subito voluto chiarire la discussione che i due avevano avuto nella serata di sabato. Accantonata poi quella questione, Cecilia ha insistito per ... Leggi su isaechia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Pochi minuti fa, alcune voci provenienti dall’esternoCasa del Gf Vip 5 hanno scosso gli animi degli inquilini. In particolare, i ragazzi presenti in giardino e in veranda hanno udito qualcuno che chiamava. La conduttrice ha quindi potuto ascoltare quanto le hanno urlato: “non ti fidare didevi dire tutta la verità”. Ascoltate queste parole, lanon ha pienamente compreso cosa intendessero ed è subito andata dae dallaper chiedere spiegazioni. In camera da letto, quindi,ha subito voluto chiarire la discussione che i due avevano avuto nella serata di sabato. Accantonata poi quella questione,ha insistito per ...

Corriere : Torna A-Team e va all’asta il suo furgone: chi è finito al Gf Vip Uk e chi non c’è più... - infoitsalute : GF Vip, effusioni spinte tra Cecilia Capriotti e Mario Ermito, raptus in camera da letto: poi il rammarico (VIDEO) - infoitsalute : GF Vip: in 9 al televoto. Ecco chi è il nuovo eliminato secondo i sondaggi - blogtivvu : Cecilia Capriotti, scivolone razzista al #GFVip: Enock le risponde in modo perfetto – VIDEO - Novella_2000 : Come sarebbero i concorrenti del #GFVip se fossero del sesso opposto (FOTO) -