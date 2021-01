“Far cadere il governo è folle, ma un rimpasto è plausibile”, ammette Marcucci (Pd) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Come membro della maggioranza, ovviamente coinvolto in prima persona, rispetto alla crisi di governo, non può che parteggiare per un eventuale rimpasto (che nel valzer delle poltrone semina speranze), non prima però di aver risolto il nodo Recovery. Marcucci: “Far cadere il governo mi sembra folle. Urge lavorare per trovare una soluzione” Secondo Marcucci, capogruppo Pd al Senato infatti “L’importante è che il governo riparta con un nuovo collante perché come siamo andati avanti negli ultimi mesi è stato un po’ troppo faticoso”. Ovviamente, così come tutti i suoi colleghi in seno alla coalizione, ribadisce che “far cadere il governo e che il Paese rimanga senza governo, mi sembra ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 gennaio 2021) Come membro della maggioranza, ovviamente coinvolto in prima persona, rispetto alla crisi di, non può che parteggiare per un eventuale(che nel valzer delle poltrone semina speranze), non prima però di aver risolto il nodo Recovery.: “Farilmi sembra. Urge lavorare per trovare una soluzione” Secondo, capogruppo Pd al Senato infatti “L’importante è che ilriparta con un nuovo collante perché come siamo andati avanti negli ultimi mesi è stato un po’ troppo faticoso”. Ovviamente, così come tutti i suoi colleghi in seno alla coalizione, ribadisce che “farile che il Paese rimanga senza, mi sembra ...

