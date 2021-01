Esclusiva: Scamacca, proficui contatti diretti Juve-Sassuolo! Formula confermata (Di martedì 12 gennaio 2021) La Juve sta lavorando molto seriamente per chiudere l’operazione Scamacca, come anticipato ieri. E in giornata di sono stati contatti diretti, molto proficui, tra il club bianconero e il Sassuolo. La Formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a giugno 2022, una data che – considerati gli eccellenti rapporti con il Sassuolo – può anche dilatarsi di un altro anno. Ma si sta ragionando su un anno e mezzo e anche alla Juve potrebbe andar bene così. La Juve è a conoscenza della valutazione, dai 20 ai 25 milioni, e ci sta lavorando in modo sempre più proficuo. In tal caso caso è evidente che Scamacca andrebbe a Torino da subito e sarebbe la quarta punta di Pirlo. Un’altra possibilità sarebbe quella di prenderlo e di lasciarlo al ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 gennaio 2021) Lasta lavorando molto seriamente per chiudere l’operazione, come anticipato ieri. E in giornata di sono stati, molto, tra il club bianconero e il Sassuolo. Laè quella del prestito con obbligo di riscatto a giugno 2022, una data che – considerati gli eccellenti rapporti con il Sassuolo – può anche dilatarsi di un altro anno. Ma si sta ragionando su un anno e mezzo e anche allapotrebbe andar bene così. Laè a conoscenza della valutazione, dai 20 ai 25 milioni, e ci sta lavorando in modo sempre più proficuo. In tal caso caso è evidente cheandrebbe a Torino da subito e sarebbe la quarta punta di Pirlo. Un’altra possibilità sarebbe quella di prenderlo e di lasciarlo al ...

TUTTOJUVE_COM : ESCLUSIVA TJ - Oscar Damiani: 'Juve in miglioramento, ma si può difendere anche in 8 o 9. Dybala torna troppo indie… - _Morik92_ : La mia intervista ad Oscar #Damiani, noto procuratore e doppio ex di #JuveGenoa: '#Juve in miglioramento, ma si può… - infoitsport : Esclusiva: Scamacca, la Juve lavora per un prestito di 18 mesi con obbligo. Le alternative - Noovyis : (Esclusiva: Scamacca, la Juve lavora per un prestito di 18 mesi con obbligo. Le alternative) Playhitmusic - - _Morik92_ : La mia intervista al doppio ex #MilanJuve, Antonio #Nocerino: '#Milan favorito, #Juve non puoi sbagliare. 2012? Err… -