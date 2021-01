Ema Stokholma | “Mia madre mi accusava di andare a letto con mio padre Le violenze te le porti fino a quando non vai in analisi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) “Leavvenivano tutti i giorni: non ho ricordi di affetto, di carezze e baci sulla guancia. Eranoanche psicologiche. Io non sopportavo più”. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, la dj e conduttrice radiofonica Emaè tornata a parlare della sua infanzia difficile e dellesubite dallaDominique. “La fortuna è stata che miamidi cose talmente assurde che io capivo che non ero io il problema. Midicon mio. Avevo la consapevolezza che non ero io il problema, la salvezza è stata anche un po’ questa, l’avere la consapevolezza che non ero io in colpa”, ha spiegato. Morwenn Moguerou, questo il vero ...