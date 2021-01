E voi come lo fareste un colloquio di lavoro? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Anno nuovo, colloqui nuovi (si spera). E in un momento in cui le aziende hanno magari poche possibilità di movimento, sbagliare un candidato diventa un errore ancor più pesante del solito. È per questo che sempre più spesso sta entrando in scena R-Everse, una società di selezione del personale che si avvale dei cosiddetti «Scout», persone esperte, professionisti in specifici settori che danno una consulenza ad hoc per i profili ricercati. Non solo aiutano l’azienda a fare una più dettagliata job description per la ricerca del candidato, ma riescono a muoversi con disinvolutura in un àmbito che è il loro: «Soltanto una persona con lunga esperienza nel proprio settore può valutare correttamente le competenze tecniche di un candidato, mentre un normale recruiter può occuparsi di valutare gli aspetti motivazionali e caratteriali», spiega Beatrice Böhm, marketing manager di R-Everse, «Gli Scout della community, distribuiti tra Italia, Germania e Austria, sono selezionati secondo rigidi criteri». Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 gennaio 2021) Anno nuovo, colloqui nuovi (si spera). E in un momento in cui le aziende hanno magari poche possibilità di movimento, sbagliare un candidato diventa un errore ancor più pesante del solito. È per questo che sempre più spesso sta entrando in scena R-Everse, una società di selezione del personale che si avvale dei cosiddetti «Scout», persone esperte, professionisti in specifici settori che danno una consulenza ad hoc per i profili ricercati. Non solo aiutano l’azienda a fare una più dettagliata job description per la ricerca del candidato, ma riescono a muoversi con disinvolutura in un àmbito che è il loro: «Soltanto una persona con lunga esperienza nel proprio settore può valutare correttamente le competenze tecniche di un candidato, mentre un normale recruiter può occuparsi di valutare gli aspetti motivazionali e caratteriali», spiega Beatrice Böhm, marketing manager di R-Everse, «Gli Scout della community, distribuiti tra Italia, Germania e Austria, sono selezionati secondo rigidi criteri».

La società di selezione del personale «R-Everse» chiama a supporto dei professionisti specializzati, per meglio fare la scelta del personale tecnico. Se vi sentite esperti in qualche àmbito, potreste ...

Gli intellettuali progressisti tendono a considerare le teorie della cospirazione come una lettura semplificata della realtà e come una malattia che colpisce esclusivamente gli altri. Ma si tratta di ...

