Digital Tax | Gentiloni “aspetta” Biden

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’UE attende di sapere quali saranno le posizioni della nuova Amministrazione USA di Joesulla tassazione dei servizii, e conferma che in mancanza di una nuova prospettiva su una iniziativa a livello dell’Ocse, la Commissione procederà entro il primo semestre 2021 presentare una proposta comune per l’Unione. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo, durante un intervento via videoconferenza a un dibattito della commissione europarlamentare sul Mercato interno e i consumatori (IMCO) oggi a Bruxelles. “Noi siamo impegnati – ha spiegato l’eurocommissario – a cercare di raggiungere un accordo al livello dell’OCSE. Naturalmente, il cambiamento dell’Amministrazione USA, come purtroppo sappiamo bene, è ancora in corso. Dovremo controllare la posizione della nuova Amministrazione americana, ...