Cyberpunk 2077: nuovi leak sul multiplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un dataminer ha portato alla luce vari presunti dettagli sul contenuto delle modalità multiplayer del controverso Cyberpunk 2077. Vediamoli Sembra che i primi dettagli per la prossima componente multiplayer di Cyberpunk 2077 siano trapelati tramite un recente datamining. Le informazioni provengono dal file eseguibile del gioco, quindi dovrebbe trattarsi di materiale affidabile. Tuttavia, tenete comunque presente che le cose potrebbero cambiare poiché il multiplayer di Cyberpunk 2077 non uscirà presto e non ha ancora una data di rilascio fissata. Cyberpunk 2077: il multiplayer sembra essere impostato sul modello dei Colpi e dei Deatmatch Una fonte che ha preferito restare ...

