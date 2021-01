Coronavirus, in Sicilia altri due comuni diventano zona rossa (Di lunedì 11 gennaio 2021) I comuni di Ravanusa, in provincia di Agrigento, e di Santa Flavia, nel Palermitano, diventeranno “zona rossa”. Il provvedimento è stato preso dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, sulla base delle relazioni delle Asp competenti e sentiti i sindaci delle amministrazioni coinvolte. La diffusione del Coronavirus nei Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Idi Ravanusa, in provincia di Agrigento, e di Santa Flavia, nel Palermitano, diventeranno “”. Il provvedimento è stato preso dal presidente della Regionena Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, sulla base delle relazioni delle Asp competenti e sentiti i sindaci delle amministrazioni coinvolte. La diffusione delnei

