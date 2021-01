Cherry | Tom Holland ha perso più di 13 chili per interpretare il suo personaggio

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tomha dovuto fare un enorme sforzo fisico perdendo più di 13 kg per, il nuovo film dei fratelli Russo che sarà disponibile nei primi mesi di quest'anno. Tomhamolto peso peril protagonista di, nuovo film dei Fratelli Russo in arrivo a breve sulla piattaforma Apple TV+: infatti pare abbia dovuto perdere più di 13 kg per poi riprenderli quasi subito. I Fratelli Russo hanno finalmente rivelato la prima clip diall'inizio di questa settimana, anticipando ciò che i fan dovranno aspettarsi dal film ed è evidente che Tome la sua co-protagonista Ciara Bravo hanno dovuto lavorare molto a un cambiamento fisico, per entrare al meglio nelle loro parti. I due registi hanno parlato del processo che ...