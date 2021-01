Cecilia Capriotti parla di razzismo ed Enock attacca: “Ha detto cose più gravi di Fausto Leali” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella casa del Grande Fratello VIP 5 spesso si prendono discorsi che forse sarebbe meglio evitare, anche perchè non si ha in alcuni casi, la lucidità di comprendere il peso di alcune affermazioni fatte; in questa edizione del Grande Fratello VIP è successo diverse volte e i concorrenti hanno fatto tanti scivoloni. Poche ore fa Cecilia Capriotti ha fatto delle considerazioni, nulla di particolarmente esagerato, va detto, che però hanno destato qualche perplessità. E’ una sua opinione che però forse, non rispecchia davvero quella che è la situazione in cui si vive nel nostro paese. La Capriotti ha dichiarato: “In Italia il razzismo non esiste più, lo è stato dimostrato anche qui ( intendendo nella casa del Grande Fratello VIP 5) Enock è stato trattato da Dio… Quello è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella casa del Grande Fratello VIP 5 spesso si prendono discorsi che forse sarebbe meglio evitare, anche perchè non si ha in alcuni casi, la lucidità di comprendere il peso di alcune affermazioni fatte; in questa edizione del Grande Fratello VIP è successo diverse volte e i concorrenti hanno fatto tanti scivoloni. Poche ore faha fatto delle considerazioni, nulla di particolarmente esagerato, va, che però hanno destato qualche perplessità. E’ una sua opinione che però forse, non rispecchia davvero quella che è la situazione in cui si vive nel nostro paese. Laha dichiarato: “In Italia ilnon esiste più, lo è stato dimostrato anche qui ( intendendo nella casa del Grande Fratello VIP 5)è stato trattato da Dio… Quello è ...

