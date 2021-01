Calcio, i giocatori che valgono di più nel mondo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 2021 del Calcio inizia con una notizia clamorosa. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo valgono meno di un qualunque calciatore del Manchester United. Questo, in sintesi, il verdetto emesso dal Cies, l’Osservatorio internazionale del Calcio, che ogni inizio dell’anno pubblica la classifica dei calciatori di più valore. La caduta degli Dei Nella lista appena diramata, ottenuta attraverso un complicato intreccio di dati ed algoritmi, la sorpresa maggiore arriva dalle posizioni di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. L’argentino, ormai trentatreenne, entra per un soffio nei primi cento, accaparrandosi il 97esimo posto. Al campione del Barcellona viene associato un valore di 54 milioni di euro. Un «cartellino» dovuto soprattutto al fatto che il suo contratto con i blaugrana è in scadenza e la sua situazione, a fronte di diversi malumori interni ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 2021 delinizia con una notizia clamorosa. Lionel Messi e Cristiano Ronaldomeno di un qualunque calciatore del Manchester United. Questo, in sintesi, il verdetto emesso dal Cies, l’Osservatorio internazionale del, che ogni inizio dell’anno pubblica la classifica dei calciatori di più valore. La caduta degli Dei Nella lista appena diramata, ottenuta attraverso un complicato intreccio di dati ed algoritmi, la sorpresa maggiore arriva dalle posizioni di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. L’argentino, ormai trentatreenne, entra per un soffio nei primi cento, accaparrandosi il 97esimo posto. Al campione del Barcellona viene associato un valore di 54 milioni di euro. Un «cartellino» dovuto soprattutto al fatto che il suo contratto con i blaugrana è in scadenza e la sua situazione, a fronte di diversi malumori interni ...

