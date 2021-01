Barcellona, Braithwaite non teme la concorrenza: «Gli acquisti mi motivano» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Martin Braithwaite vuole restare al Barcellona e non teme l’arrivo di altri attaccanti. Ecco le parole del centravanti danese L’attaccante danese del Barcellona, Martin Braithwaite, ha parlato a TV3 del suo futuro. «Non c’è alcuna possibilità che lasci il Barça a gennaio, così come a fine stagione. Il prossimo anno continuerò a lottare qui per i miei obiettivi. In questa stagione abbiamo la possibilità di vincere tanti titoli e questa è la mia ambizione, mi sveglio e lavoro ogni giorno per questo. Non penso a nient’altro se non a vincere questi trofei. Mi piace che il Barcellona cerchi altri giocatori sul mercato. Ciò non mi fa paura, ma mi motiva ancora di più». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Martinvuole restare ale nonl’arrivo di altri attaccanti. Ecco le parole del centravanti danese L’attaccante danese del, Martin, ha parlato a TV3 del suo futuro. «Non c’è alcuna possibilità che lasci il Barça a gennaio, così come a fine stagione. Il prossimo anno continuerò a lottare qui per i miei obiettivi. In questa stagione abbiamo la possibilità di vincere tanti titoli e questa è la mia ambizione, mi sveglio e lavoro ogni giorno per questo. Non penso a nient’altro se non a vincere questi trofei. Mi piace che ilcerchi altri giocatori sul mercato. Ciò non mi fa paura, ma mi motiva ancora di più». Leggi su Calcionews24.com

Martin Braithwaite vuole restare al Barcellona e non teme l'arrivo di altri attaccanti. Ecco le parole del centravanti danese ...

